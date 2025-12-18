Българският лекарски съюз излезе с официална позиция по повод намерението за промени в Закона за обществените поръчки, които предвиждат обхващане и на частните болници. Очаква се измененията да бъдат гласувани на второ четене.

От съсловната организация посочват, че законодателните промени се внасят в последния момент, без да са били подложени на експертен и обществен дебат.

КРИБ: Прилагането на ЗОП в частните болници ще застраши пациентите и здравната система

В позицията си от Българския лекарски съюз изразяват и притеснение, че се създава усещане за целенасочени атаки срещу частните лечебни заведения. Според организацията към настоящия момент Европейската комисия единствено е заявила намерение да предяви иск пред Съда на Европейския съюз, като подчертават, че България има реален шанс да спечели подобно дело.

Редактор: Ралица Атанасова