Снимка: iStock
-
Трябва ли да се реорганизира движението в близост до училища
-
Папата смени кардинала на Ню Йорк (ВИДЕО)
-
За първи път в света: 9 колоездачи издигнаха безмоторен самолет с човешка сила (ВИДЕО)
-
Сигурност от ново поколение: България влиза в спътникова система на ЕС
-
Кризата с боклука в София: Избрани са фирми за сметосъбиране за още две зони
-
Спортни новини (18.12.2025 - обедна)
От съсловната организация посочват, че законодателните промени се внасят в последния момент, без да са били подложени на експертен и обществен дебат
Българският лекарски съюз излезе с официална позиция по повод намерението за промени в Закона за обществените поръчки, които предвиждат обхващане и на частните болници. Очаква се измененията да бъдат гласувани на второ четене.
От съсловната организация посочват, че законодателните промени се внасят в последния момент, без да са били подложени на експертен и обществен дебат.
КРИБ: Прилагането на ЗОП в частните болници ще застраши пациентите и здравната система
В позицията си от Българския лекарски съюз изразяват и притеснение, че се създава усещане за целенасочени атаки срещу частните лечебни заведения. Според организацията към настоящия момент Европейската комисия единствено е заявила намерение да предяви иск пред Съда на Европейския съюз, като подчертават, че България има реален шанс да спечели подобно дело.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни