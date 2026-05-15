Двама нови народни представители от „Прогресивна България” положиха клетва в началото на пленарното заседание. Това са Мирослав Недялков Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Петрова Гюрюшева-Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решения на Централната избирателна комисия.

Парламентът прекрати в четвъртък пълномощията на депутатите Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки . Илиев става областен управител на област Търговище, а Смърков - на област Варна. Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник-министър на земеделието и храните.

Редактор: Калина Петкова