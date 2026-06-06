Двама от загиналите в тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София са чужденци.

Първият починал, който е на 27 години е от индийски произход. Вторият - на 31 години, също е чужденец. На този етап не може да се потвърди от какъв произход е третия загинал.

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Припомняме, че при инцидента кола се вряза в автобус, пълен с пътници. Прокуратурата заяви, че въпросната кола е участвала в незаконна гонка с друг автомобил. Ранените са много, някои от тях са в тежко състояние.