Снимка: "Булфото"
На този етап не може да се потвърди от какъв произход е третия загинал
Двама от загиналите в тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София са чужденци.
Първият починал, който е на 27 години е от индийски произход. Вторият - на 31 години, също е чужденец. На този етап не може да се потвърди от какъв произход е третия загинал.
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Припомняме, че при инцидента кола се вряза в автобус, пълен с пътници. Прокуратурата заяви, че въпросната кола е участвала в незаконна гонка с друг автомобил. Ранените са много, някои от тях са в тежко състояние.
Прокуратурата за катастрофата на "Челопешко шосе": Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка
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