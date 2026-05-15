В разгара на първите пътувания към Гърция, фермерите в южната ни съседка се заканиха отново да блокират границата при пункт „Кулата”.

Движението все още се осъществява спокойно, но се очаква да има затваряне в следобедните часове. Към момента фермерите са блокирали гръцката магистрала при Серес.

Гръцки фермери блокираха центъра на Атина с трактори заради високите разходи

До сериозна тапа и задръстване се стигна в Кресненското дефиле в петък заради тежък инцидент във вътрешността на Кресна. Лек автомобил блъснал 82-годишна жена, която опитвала да пресече на необозначено място. Тя е транспортирана до болницата в Благоевград с травми на крака, главата и гръбначния стълб.

Движението беше пренасочено през село Сливница.