Стотици фермери от цяла Гърция се събраха в центъра на Атина с тракторите си в знак на протест срещу високите производствени разходи, съобщава гръцкият вестник „Катимерини“, цитиран от БТА.

Конвоят достигна площад „Синтагма“ около 17 ч. местно време, а демонстрантите планират да останат там през нощта и да приключат в събота до обяд. Студенти и синдикати, които по-рано днес организираха протест срещу законопроект за колективните трудови договори, се присъединиха към демонстрацията в знак на солидарност.

Основните искания на фермерите остават непроменени – по-ниски производствени разходи, гарантирани цени на селскостопанските продукти, промени в регулациите на Гръцката организация за земеделско застраховане (ELGA) и пълно обезщетение за загуби на реколта. Организаторите подчертаха, че тези въпроси не са били решени на последните им срещи с премиера Кириакос Мицотакис, въпреки обявените от правителството мерки за облекчение.

Протестът е продължение на мобилизациите от миналия месец, когато фермерите прекратиха седмици на блокади на магистрали и гранични пунктове след срещи с правителствени представители, но без да се почувстват удовлетворени от обещаните субсидии и данъчни облекчения.

