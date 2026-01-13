Ще започнат ли гръцките фермери безсрочна блокада на "Кулата - Промахон", след като диалогът с правителството не даде позитивен резултат? Имаше и спор за това какъв да бъде съставът на преговарящата група. Ефективни стачки има и днес.

В следобедните часове отново беше блокирана гръцката граница. Към 12 часа както през "Кулата", така и през съседния "Илинден - Ексохи" се пропускаха тежкотоварни камиони.

На този фон по-рано днес няколко големи фермерски организации в Гърция обявиха, че няма да участват в насрочените за днес разговори с премиера Кириакос Мицотакис и обсъждат разширяване на протестните действия, включително възможен митинг с трактори в Атина.

Снимка: Антон Чавдаров, NOVA

Гръцките фермери удължават блокадите по пътищата

Групите, представляващи областите Лариса и Кардица в Централна Гърция, както и остров Крит, съобщиха, че възнамеряват да свикат нова среща с други фермерски сдружения, на която да решат следващите си стъпки. Председателят на фермерския съюз в Кардица Костас Дзелас обвини правителството в „подигравка“. По думите му земеделските производители продължават да очакват премиерът да приеме и други представители на фермери, животновъди, рибари и пчелари, които ще пътуват до Атина от името на участниците в пътните блокади.

Дзелас заяви, че след консултации с протестиращи от различни части на страната и среща на пътния възел Никея в Централна Гърция, в която са участвали над 1000 души, фермерите единодушно са решили да не приемат условията, предложени от правителството.

Снимка: Антон Чавдаров, NOVA

Протестите започнаха в края на ноември заради забавяне на изплащането на земеделските субсидии след корупционен скандал в гръцката Агенция за земеделски плащания. Фермерите настояваха премиерът Кириакос Мицотакис да не подписва споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок Меркосур. Такава сделка ще бъде сключена в събота. Европейският съюз ще подпише търговското споразумение с държавите от Меркосур. Това ще се случи в Парагвай от председателите на Комисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща.

Снимка: Антон Чавдаров, NOVA