Гръцките фермери спират блокадите по границите. Преговорите с правителството не доведоха да съществени промени в полза на аграрния сектор, съобщиха представители на демонстрантите при Лариса. Земеделците и животновъдите остават с ограничени субсидии и помощи, както и с високи данъци.

Въпреки това, след 53 дни на протести, тракторите постепенно се оттеглят. На някои места машините ще останат до петък, когато ще проведат демонстрации в центровете на големите градове.

Полицията улеснява оттеглянето на тежката техника, за да се освободят напълно пътищата. Част от движението отново се пренасочва по обходни маршрути, защото при Лариса тракторите са 5000. Фермерите започват подготовка за голяма демонстрация в Атина пред парламента, но не с трактори. Настояват за среща с депутатите и лидерите на всички партии.

Гръцките фермери съобщиха, че подкрепят и протестите на колегите си в другите европейски страни и ще участват в демонстрации заедно с тях.

