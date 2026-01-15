Протестиращите гръцки фермери ще разхлабят блокадите по пътищата и граничните пунктове до следващата среща с премиера Кириакос Мицотакис, насрочена за идния понеделник, съобщиха местни медии.

По информация на електронното издание на в. „Катимерини“ земеделски производители и животновъди вече са започнали да премахват блокади, освобождавайки движението на превозни средства в различни точки на страната, но оставяйки тракторите встрани от пътното платно в готовност за възобновяване на протестните действия, ако се наложи, предаде кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров.

Гръцки фермери приеха среща с Мицотакис, няма да има шествие до Атина

„Информирани сме, че всички точки постепенно се отварят и това трябва да се направи в пълен обхват“, заяви днес правителственият говорител Павлос Маринакис. Той повтори тезата на правителството, че сред условията е в срещите със сектора да не участват лица, разследвани за злоупотреби със субсидии.

Според оценките на фермерите, след дни на протести се оформя климат на оптимизъм за деескалация на напрежението, като основното очакване е насочено към предстоящата среща с министър-председателя в понеделник и търсенето на решения на проблемите, поставени на масата за преговори. Очаква се в срещата да участват общо 30 души – 25 представители на сектора от всички отрасли, плюс петима наблюдатели. Решението на земеделците е диалогът да се проведе при отворени пътища.

Гръцките фермери отново блокираха "Кулата - Промахон"

Твърдото ядро на протестиращите гръцки фермери вчера прие да участва в среща с премиера на страната Кириакос Мицотакис и няма да организира шествие с тракторите си до столицата Атина, каквото намерение бе първоначално изразено. Решението за това бе взето на съвещание на Националния комитет на земеделските блокади в Палама, област Кардица, Централна Гърция, чиято цел беше да набележи следващите стъпки на протестиращите.

В началото на седмицата премиерът Мицотакис проведе разговори с 25 представители на земеделския сектор, на които обаче представители на по-радикалните протестни групи отказаха да присъстват, настоявайки за по-широко представителство.

Редактор: Мария Барабашка