Да не се правят компромиси с недобре подготвени студенти, които учат за учители - за това призова министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на среща с ректорите на висшите училища. „Това е ключово не само за качеството на средното образование, но и за висшето“, изтъкна министърът.

Той представи пред тях част от приоритетите в сектора и заяви готовност за диалог по всички въпроси с висшите училища. „Системата на висшето образование е една от най-реформираните и това се оценява, както с вътрешни, така и с външни инструменти“, посочи Вълчев. По думите му МОН ще продължи да насърчава научноизследователската дейност, а образованието ще остане приоритет за правителството въпреки сложната бюджетна ситуация.

Студенти излизат на протест пред ректората на СУ

На срещата бяха обсъдени мерки за облекчаване на процедурите за привличане на чуждестранни студенти, както и продължаването на програмите за ремонт на общежития. Вълчев посочи, че МОН не планира целенасочена политика за намаляване на срока на бакалавърските програми от 4 на 3 години, но висшите училища могат да направят такава промяна по определени специалности, ако я считат за целесъобразна.

Редактор: Ивета Костадинова