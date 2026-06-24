Църквата „Св. Йоан Кръстител“ в смолянското село Петково отбеляза днес храмов празник и 190-годишнина от построяването на храма. Подарен от цар Фердинанд часовник на камбанарията отмерва и до днес времето в родопското село, известно с личности от национално-освободителното движение.

Храмът в Петково е една от осемте църкви, изградени по силата на издадени султански фермани през 1836 г. Той е бил нисък и вкопан в земята, само с два малки прозореца на южната стена. При строителството на християнската светиня помага цялото население на Петково.

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Храмът добива сегашния светъл и просторен вид със започналия през 30-те години на миналия век основен ремонт, при който той е издигнат по-високо и към него е построена нова камбанария.

През 1936 г. на камбанарията е поставен часовник, част от сумата за който е дарена от цар Фердинанд. Часовникът работи безотказно до наши дни, след като е извършена реставрация на часовниковия механизъм от преди век.

Редактор: Цвета Лазаркова