Руското правителство обсъжда възможността за пълна забрана на износа на дизелово гориво с цел стабилизиране на вътрешния пазар на фона на нарастващ недостиг и повишаващи се цени. Според информация на „Москоу Таймс“ проблемите са свързани с украинските атаки с дронове срещу петролни рафинерии и логистични мрежи.

Руският вицепремиер Александър Новак определи ситуацията на вътрешния пазар като „сложна, но под контрол“. Той съобщи, че наред с действащите ограничения върху износа на бензин и авиационно гориво се разглежда и вариант за пълна забрана на износа на дизел. По думите му властите са използвали максимално капацитета на рафинериите, съкратили са сроковете за ремонти и са отложили част от планираната поддръжка.

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Изявлението на Новак се разминава от позицията му от преди седмици, когато заяви, че няма необходимост от подобна мярка. В момента право да изнасят дизелово гориво имат единствено руските производители.

Въпреки уверенията на властите, независими медии съобщават, че през последните седмици десетки руски региони са въвели ограничения върху продажбите на бензин и дизел. Недостигът се проявява в особено чувствителен период - по време на летния туристически сезон и активната земеделска кампания. От началото на годината средната цена на бензина в Русия е нараснала с 6,6%, като към 15 юни е достигнала 69,11 рубли за литър.

По-рано този месец руското Министерство на енергетиката създаде специален междуотраслов оперативен щаб съвместно с водещите енергийни компании. Според наблюдатели това е първото официално признание, че украинските удари с дронове оказват пряко влияние върху снабдяването с горива в страната.

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Междувременно вестник „Комерсант“ съобщи, че главният изпълнителен директор на Роснефт Игор Сечин е изпратил писмо до президента Владимир Путин още през май. В него той предлага всички петролни компании да насочват поне 30% от добивания суров петрол към вътрешните рафинерии, както и временно да бъдат променени правилата за продажба на горива. Според Сечин това би помогнало за предотвратяване на недостиг и за ограничаване на спекулативни практики на пазара.

Редактор: Ралица Атанасова