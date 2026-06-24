Газовото споразумение с Русия е удължено с още три месеца и скоро ще бъде продължено до Нова година. Това заяви директорът на „Сърбиягаз“ и депутат от Социалистическата партия на Сърбия Душан Баятович.

Баятович направи изявлението в сръбския парламент, където се обсъжда финансиране чрез банкови заеми за проекти на „Сърбиягаз”. Той подчерта, че Сърбия плаща най-изгодната цена за природен газ в Европа.

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„Няма инвестиции без газ. Ако не завършим някои от тези проекти, като междусистемните връзки с Румъния и Северна Македония, цената на газа ще се повиши поне с 40%. Ако започнем да го внасяме от германското крайбрежие и слушаме някои от така наречените мъдри анализатори, цената ще се увеличи с 80%”, заяви Баятович.

Той отбеляза, че всички тези газопроводи са част от европейския дневен ред и са сред условията за отварянето на Клъстер 3 в преговорите със Сърбия, а изграждането на преносни станции е необходимо за либерализацията на пазара.

„Само през последните две години, като поддържахме цената на газа по-ниска от реалната, предоставихме на домакинствата подкрепа в размер на 200 милиона евро. Таксувахме по-малко”, посочи Баятович. Той добави, че „Сърбиягаз” не е реализирала печалба под 100 милиона евро през последното десетилетие.

По думите му компанията ежегодно отделя по 100 милиона евро от текущата си ликвидност за инвестиции.

„Ние сме големи инвеститори”, подчерта Баятович и добави, че проектите, обсъждани в парламента, вече са финансирани на 50%, а „Сърбиягаз” самостоятелно обслужва инвестиционните си кредити.

„Ако в момента топлофикациите, дистрибуторите, тоест населението и гражданите, дължат 48 милиарда динара, аз трябва да вземам заеми, за да поддържам не моята, а тяхната текуща ликвидност. За да задържим цените на газа на приемливо ниво за населението, трябва да помогнем някъде. Мога да се откажа от печалбата си, но това не е достатъчно, за да запазим сегашната цена за домакинствата”, каза Баятович.

Редактор: Мария Барабашка