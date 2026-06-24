Цените на петрола продължиха низходящия си тренд и в азиатската търговия, достигайки нива, близки до най-ниските от началото на март. Пазарите реагират на признаци за намаляване на напрежението в Близкия изток и постепенно възстановяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток.

Фючърсите на сорта Брент се понижиха с близо 0,7% до около 76,5 долара за барел, а американският лек суров петрол загуби над половин процент от стойността си и се търгуваше под 73 долара за барел. И двата основни бенчмарка приключиха предходната сесия със спад от приблизително 1%, достигайки най-ниските си стойности от месеци насам.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

Според пазарни анализатори инвеститорите оценяват положително сигналите за напредък в диалога между Вашингтон и Техеран. Допълнително успокоение носи и постепенното възстановяване на корабния трафик през Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол.

Данни за морския транспорт показват, че няколко супертанкера, които до скоро бяха блокирани в района, вече са преминали през пролива.

В същото време Международната морска организация работи по координиран план за извеждането на стотици плавателни съдове и хиляди моряци, които все още се намират в акваторията на Персийския залив.

Оман също предприе мерки за улесняване на трафика, като обяви създаването на временен морски коридор за корабите, желаещи да преминат през Ормузкия проток. Според властите в страната целта е да се гарантира свободното корабоплаване в съответствие с международното морско право и без налагане на допълнителни такси за транзит.

Натиск върху цените оказват и дипломатическите сигнали от последните дни. Сред факторите, които успокояват пазарите, са частичното облекчаване на някои американски санкции срещу Иран и очакванията, че евентуален напредък по ядреното досие може да доведе до по-големи количества ирански петрол на международните пазари.

Рекордно количество петрол премина през Ормузкия проток

Въпреки това несигурността остава висока. Между Вашингтон и Техеран продължават да съществуват разногласия по ключови въпроси, включително условията за международен контрол върху иранската ядрена програма.

На този фон данните от САЩ също оказват влияние върху пазара. Американският петролен институт отчете понижение на запасите от суров петрол с 765 хил. барела за последната отчетна седмица. Спадът обаче се оказа значително по-малък от очакванията на анализаторите, които прогнозираха намаление от около 4,5 милиона барела.

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Редактор: Цветина Петкова