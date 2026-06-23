Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че през Ормузкия проток вчера са преминали кораби, натоварени с рекордно голямо количество петрол - 19 милиона барела. В публикация в социалната мрежа Truth Social днес Тръмп подчерта също значението на спада на цените на петрола.

„Вчера през Ормузкия проток преминаха 19 милиона барела петрол –рекордно количество за всички времена. Цените на петрола се сриват, а светът е много по-безопасно място“, обяви американският държавен глава в публикацията.

Цените на петрола паднаха с над 3 на сто вчера, като достигнаха до под 80 долара за барел. Това се случи след информацията за напредък в преговорите между САЩ и Иран за постигане на окончателно мирно споразумение и постепенно възстановяване на доставките през Ормузкия проток.

Тръмп заяви, че „ще направи, каквото трябва“, ако Иран не спазва договорките

Междувременно Министерството на финансите на САЩ издаде днес общ лиценз, който разрешава производството, доставките и продажбата на суров петрол, както и на нефтохимически и петролни продукти с ирански произход до 21 август. Съгласно меморандума за разбирателство, подписан миналата седмица между Вашингтон и Техеран, САЩ са се съгласили да разрешат износа на ирански суров петрол, петролни продукти и производни, както и всички свързани с това услуги, включително банкови операции, застраховки и транспорт.

Редактор: Дарина Методиева