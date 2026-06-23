Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че Вашингтон е готов да предприеме действия, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти по постигнатото споразумение между двете страни.

"Ако Иран не спазва споразумението или се държи зле, ще направя каквото трябва", каза държавният глава пред журналисти.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

Той заяви, че към момента развитието на отношенията е положително и няма признаци за напрежение. По думите му корабоплаването през стратегическия Ормузки проток протича нормално.

Тръмп коментира и въпроса с иранските средства, които предстои да бъдат освободени след договореностите между Вашингтон и Техеран. Според него тези пари трябва да бъдат насочени основно към закупуване на храни от американски производители. Президентът аргументира позицията си с необходимостта Иран да осигури прехрана за населението си, като подчерта, че подобен подход би бил от полза и за фермери от неговата страна.

Колко пъти Тръмп обяви, че споразумението с Иран е на прага

От Техеран обаче реагираха незабавно. Управителят на иранската централна банка заяви, че страната не е поемала ангажимент да купува селскостопанска продукция от САЩ и подобно условие не фигурира в нито едно от действащите споразумения между двете държави.

Междувременно Техеран заяви, че Ормузкият проток ще остане под управлението на Иран, след като първият кръг от преговорите между ирански и американски представители в Швейцария доведе до напредък по ключови въпроси, свързани със сигурността в региона.

Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф определи разговорите като успешни и посочи, че са постигнати договорености относно корабоплаването през стратегическия воден път, ситуацията в Ливан, частичното облекчаване на санкциите и достъпа на Иран до замразени финансови активи.

По думите му Ормузкият проток няма да се върне към режима отпреди войната, но ще продължи да функционира в съответствие с международното право и под контрола на Ислямската република.

След проведените преговори Вашингтон и Техеран са се разбрали да създадат постоянен комуникационен механизъм, който да предотвратява инциденти и да гарантира безопасното преминаване на търговски кораби през един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол.

ВСИЧКО ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова