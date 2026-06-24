Окръжният съд в Благоевград излезе с отворено писмо до медиите, в което се обявява срещу съкращаването на съдийски щатни бройки в окръжните съдилища. Според магистратите решенията на Висшия съдебен съвет, чийто мандат е изтекъл, са взети без достатъчна обосновка и крият риск от забавяне на делата, увеличаване на натовареността на съдиите и влошаване на достъпа на гражданите до правосъдие.

Ето и цялата позиция, изпратена от административния ръководител на Окръжен съд-Благоевград Петър Узунов:

"Уважаеми представители на медиите,



Обръщам се към Вас с тревога и загриженост относно решенията за съкращаване на съдийски щатни бройки в окръжните съдилища, приемани от Висш съдебен съвет след изтичането на неговия конституционно установен мандат.



Тези решения не са просто въпрос на вътрешна администрация. Те засягат пряко правото на гражданите на достъп до правосъдие, срочно разглеждане на делата и ефективна съдебна защита. Всяко намаляване на кадровия капацитет на съдилищата следва да бъде внимателно мотивирано, основано на обективни данни и съобразено с реалната натовареност на съответния съд.



Вместо това ставаме свидетели на съкращаване на съдийски длъжности без убедителни аргументи, без прозрачна методика и без достатъчно публична обосновка. Липсват ясни доказателства, че подобни действия ще подобрят ефективността на съдебната система. Напротив – съществува реална опасност да се увеличи натовареността на действащите съдии, да се забави разглеждането на делата и да се влоши качеството на правораздаването.



Особено обезпокоителен е фактът, че тези решения се вземат от орган, чийто мандат е изтекъл преди години и който продължава да упражнява правомощията си по силата на законовия принцип за непрекъсваемост на институциите. Макар този принцип да гарантира функционирането на съдебната власт, той не може да служи като основание за предприемане на дългосрочни кадрови политики с необратими последици за съдебната система, без наличието на безспорна необходимост и широка обществена легитимност.



Съкращаването на съдийски щатове в окръжните съдилища противоречи и на многократно заявяваната необходимост от ускоряване на съдебните производства, намаляване на натовареността на магистратите и повишаване на качеството на правораздаването. Не може едновременно да се изискват по-добри резултати от съдилищата и да се намалява кадровият им ресурс.



Съдебната власт не принадлежи на отделни администрации или временни мнозинства. Тя е конституционна гаранция за защита на правата и законните интереси на гражданите. Всяко решение, което отслабва капацитета на съдилищата, следва да бъде подложено на особено строг обществен контрол.



Настоявам:



1. Да бъдат публично оповестени всички мотиви, анализи и критерии, въз основа на които са взети решенията за съкращаване на съдийски щатни бройки.

2. Да бъде извършена независима оценка на последиците от тези решения върху натовареността на окръжните съдилища и сроковете за разглеждане на делата.

3. Да бъде преустановена практиката на трайни кадрови промени без доказана необходимост и без реално обсъждане със съдийската общност.

4. Да се гарантира, че кадровата политика в съдебната система ще бъде подчинена на интересите на правосъдието и на обществото, а не на формални административни съображения.



Призовавам медиите да поставят този въпрос в центъра на обществения дебат, защото той засяга не само магистратите, а всеки български гражданин, който очаква независимо, ефективно и достъпно правосъдие.



Днес защитата на съдийските щатни бройки не е въпрос на привилегии. Тя е въпрос на защита на институционалния капацитет на съдилищата и на правото на гражданите да получат справедлив процес в разумен срок".

Редактор: Дарина Методиева