12-годишното момче, което пострада при тежката катастрофа в Горна Оряховица миналата седмица, беше изведено от реанимация, съобщиха от "Пирогов". Другото пострадало момче на 15 години остава настанено в детската реанимация на университетската спешна болница.

Припомняме, че петима непълнолетни пострадаха, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се блъсна в стълб. При удара бяха ранени както той, така и четиримата му спътници - двама 14-годишни и двама 12-годишни.

15-годишен катастрофира в стълб в Горна Оряховица, пет деца са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Двете момчета в най-тежко състояние бяха транспортирани с медицински хеликоптери от Велико Търново до София.

Редактор: Цвета Лазаркова