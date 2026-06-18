Петима непълнолетни са пострадали при тежка катастрофа в Горна Оряховица, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се блъснал в стълб. Пътният инцидент е станал около 1:30 часа през нощта, съобщи ОД на МВР.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Зад волана е бил 15-годишен младеж. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници - двама 14-годишни и двама 12-годишни. Двете деца, пострадали най-тежко от катастрофата в Горна Оряховица, бяха откарани с въздушни линейки до ''Пирогов''.

Непълнолетен без книжка и с кола без номера катастрофира (СНИМКА)

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

От Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха посочват, че първоначално пациентите са настанени в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ - Велико Търново в критично състояние, но след преценка на медицинските специалисти са подадени сигнали за необходимост от преместването им в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Първият медицински хеликоптер е излетял от регионалната база в гр. Сливен за 12-годишното момче. Втората въздушна линейка е излетяла от регионалната база в гр. София за другото момче, след като пациентът е стабилизиран и подготвен за въздушен транспорт от лечебното заведение, където са проведени необходимите животоспасяващи мероприятия. След кацане във Велико Търново двата авиомедицински екипа осъществяват транспортирането на пациентите до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“ в София.

На непълнолетния водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Под ръководството на Районна прокуратура-Велико Търново, Териториално отделение - Г. Оряховица се извършват действията по разследване по досъдебно производството за настъпило пътнотранспортно произшествие.

В хода на досъдебното производство е извършен оглед на местопроизшествие в присъствието на автоексперт. Разпитани са свидетели и са назначени съдебно-медицински, автотехнически и технически експертизи. Предстои да се извършат разпити на свидетели и назначаване на нови експертизи, включително комплексна психолого-психиатрична експертиза на водача.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години, както и отнемане на МПС, ако е собственост на дееца. А същият не е собственик, се присъжда равностойността му.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA