Мариус Борг Хойби, 29-годишният син на норвежката принцеса Мете-Марит, официално е обжалвал съдебното решение, постановено срещу него миналата седмица, съобщи неговият адвокат пред норвежката информационна агенция „Ен Те Бе”, предаде ДПА.

Съд в Осло осъди Хойби на четири години затвор за 34 престъпления. Той обжалва присъдите си по две обвинения в изнасилване, както и присъда, свързана с насилие по време на връзката му с бившата му приятелка.

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Хойби беше обвинен в четири случая на изнасилване, но беше осъден само по два от тях.

Според норвежки медии апелативният процес може да се състои едва през следващата година.

Хойби е задържан от началото на февруари. Той искаше да бъде освободен, позовавайки се на тежкото белодробно заболяване на майка си, принцеса Мете-Марит. Последната му молба беше подадена веднага след присъдата от миналата седмица, но съдът я отхвърли.

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Адвокатът му заяви днес пред вестник „Афтенпост”, че Хойби няма да обжалва това решение и е приел, че ще остане в ареста до приключването на по-нататъшните съдебни процедури.

Редактор: Ивета Костадинова