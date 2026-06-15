Съд в Осло осъди Мариус Борг Хьойби - доведения син на норвежкия престолонаследник принц Хокон, на четири години лишаване от свобода по дело, включващо обвинения за изнасилване и други престъпления.

29-годишният Хьойби беше признат за виновен по две обвинения в изнасилване, както и по още няколко престъпления. Решението бе постановено от норвежкия съд след продължило месеци разследване и съдебен процес.

Синът на норвежката принцеса пледира „невинен“ по четирите обвинения в изнасилване

Мариус Борг Хьойби е син на престолонаследничката Мете-Марит от предишна връзка. Той става част от норвежкото кралско семейство през 2001 г., когато майка му се омъжва за престолонаследника принц Хокон.

По време на процеса Хьойби отхвърли най-тежките обвинения срещу себе си и се обяви за невинен по обвиненията за изнасилване. Съдебното решение не е окончателно и той има право да го обжалва пред по-горна инстанция.

Редактор: Цветина Петкова