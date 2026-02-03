Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
Процесът е насрочен да продължи до 19 март
Синът на норвежката принцеса Мете-Марит пледира днес невинност по обвинения в изнасилване по делото срещу него за множество предполагаеми престъпления, предаде "Асошиейтед прес".
Двадесет и девет годишният Мариус Борг Хьойби е най-големият син на Мете-Марит от предишна връзка и доведен син на наследника на трона принц Хокон. Хьойби няма кралски титли, нито официални задължения.
Синът на норвежката принцеса е арестуван по подозрение в нападение и заплахи с нож
Прокурорът Стурла Хенриксбьо прочете 38-те обвинения срещу него в районния съд в Осло и го попита дали се признава за виновен. Той отговори с „не“ на най-сериозните обвинения, включително четирите обвинения в изнасилване.
Обвиненията включват още тормоз срещу бивша партньорка, насилие срещу друга, пренасяне на 3.5 кг марихуана, отправяне на смъртни заплахи и нарушения на правилата за движение.
Хьойби се призна за виновен по няколко нарушения на правилника за движение, за тежко престъпление, свързано с наркотици, и за нарушаване на заповед за ограничителни мерки, както и частично за заплахи и нападение.
В съдебната зала той носеше очила, кафяв пуловер и бежови панталони, говореше тихо и редовно се консултираше с адвоката си. Съдебен служител премести микрофона, за да се чуят по-добре отговорите му.
Синът на норвежката принцеса Мете-Марит e обвинен в 4 изнасилвания
Прокурорите заявиха, че Хьойби може да получи до 10 години затвор, ако бъде признат за виновен, а процесът е насрочен да продължи до 19 март. Очаква се седем предполагаеми жертви да дадат показания.
„Има равенство пред закона“, каза Хенриксбьо пред съда. „Обвиняемият е син на престолонаследничката и част от кралското семейство. Въпреки това той трябва да бъде третиран като всеки друг човек, обвинен в същите престъпления“, добави той.Редактор: Ивета Костадинова
