Норвежката полиция съобщи, че синът на бъдещата кралица на Норвегия, който тази седмица ще бъде съден за изнасилване, е бил арестуван по подозрение в нападение, отправяне на заплахи и нарушаване на ограничителна заповед.

„Полицейското управление в Осло потвърждава, че Мариус Борг Хойби е бил арестуван от полицията в неделя вечерта, 1 февруари, по подозрение в нанасяне на телесни повреди, отправяне на заплахи с нож и нарушаване на ограничителна заповед“, се казва в изявление на полицията.

В него се добавя, че са поискали Хойби да бъде задържан под стража за четири седмици „поради риск от повторно нарушение“, предаде АФП. 29-годишният мъж, роден преди майка му Мете-Марит да се омъжи за норвежкия престолонаследник Хокон, ще бъде съден в окръжния съд в Осло на 3 февруари по 38 обвинения, включително четири предполагаеми изнасилвания и нападения срещу бивши приятелки.

Хойби е признал за някои по-леки престъпления, но отрича по-тежките обвинения. Няколко негови бивши приятелки са ищци по делото, а той е под строга забрана да се свързва с тях. Ако районният съд в Осло го признае за виновен, той може да получи до 16 години затвор. Процесът, който ще продължи до 19 март, се очаква да привлече голям медиен интерес.

