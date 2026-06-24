Каква е оценката на работодатели и синдикати за държавната сметка коментират в „Интервюто на NOVA” президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и председателят на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.

„Няма да се изненадам, ако във финалния вариант на бюджета се появят други числа, бъдат намалени например капиталовите разходи и бюджетът слезе, да кажем, на 4,8 процента. Ние днес не чухме бюджет, чухме няколко акценти. Ще видим какво ще излезе в крайна сметка в бюджета, защото много неща отсъстваха в този разказ“, коментира Манолов.

По-високи осигуровки и по-скъпи винетки в Бюджет 2026

По отношение на премахването на автоматизмите в заплащането Манолов коментира, че по тази черта минават и работещите във висшето образование, както и работещите в средното образование, макар и по друг ред. „Не мисля, че там нещата биха натежали толкова, ако остане този автоматизъм“, смята той.

Президентът на КТ „Подкрепа“ заяви още, че непременно трябва да се промени механизмът, по който се формира заплащането в администрацията. По думите му, има администрации, в които за една и съща длъжност разликата в заплащането е три пъти и половина. „Трябва да бъде направен функционален анализ на всичките администрации, защото 10% съкращение е абсурд“, добави Манолов.

Политическите реакции след представянето на Бюджет 2026

Цветан Симеонов коментира, че в план-сметката има както добри неща, така и неща, които са неясни. „Има и неща, които определено не бихме одобрили”, заяви той. Добрите неща в представения бюджет според него са стремежът към 3-процентен дефицит и премахването на автоматизмите в заплащането.

„Други пера, които смятаме, че се нуждаят от изясняване, са обещаните увеличения в образователния сектор, здравеопазването и в културата. Виждам в това притеснение, че отново се наливат пари в нереформирани сектори”, посочи Симеонов.

„Ние не желаем и не приемаме увеличаване на заплатите без предварително поставяне на цели, постигане на целите и тогава нека се увеличават заплатите и в по-големи проценти”, каза още той и допълни, че не всички могат да бъдат доволни от новата план-сметка. „Мисля, че най-недоволни при това, което беше обявено, ще бъдат онези, които трябва да слязат под тавана на заплатата на президента”, заяви Симеонов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова