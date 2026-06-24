Правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им. Това заяви финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев при представянето на Бюджет 2026.

По думите му държавният бюджет е най-важната политика на всяко управление, тъй като засяга всички членове на обществото. Той подчерта, че държавната хазна се намира в трудно състояние в резултат на необмислени финансови решения през последните години. „Очакваните причини за значителния по размер дефицит се дължат на натрупани дисбаланси, най-вече при разходите за персонал, социалните плащания, публичния сектор и компенсациите за бизнеса и домакинствата. В същото време приходната част на бюджета остава непроменена или са били прилагани еднократни мерки за частично прикриване на дефицитите“, заяви Донев.

Според него приходите отдавна изостават спрямо разходите, а Европейската комисия е потвърдила тези констатации. В момента бюджетният дефицит е прекомерен и достига 7,4 процента.

►Повече приходи чрез осигуровки, тол такси и хазарт

Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро.

Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи.

От 1 август 2026 г. се предвижда и 30-процентно увеличение на винетните такси, както и разширяване на тол системата, което ще донесе приблизително 53 милиона евро.

Допълнителни 100 милиона евро се очакват от облагане с 10 процента на печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите.

„Мерките в приходната част са насочени към ограничаване на сивата икономика и създаване на по-справедлива конкурентна среда“, подчерта финансовият министър.

►Промени в осигуряването на държавните служители

Финансовият министър обяви, че държавните служители ще започнат поетапно да плащат личните си осигурителни вноски. От 1 август 2026 г. осигурителната тежест ще бъде разпределена в съотношение 80 към 20 между работодателя и служителя. От 1 януари 2027 г. съотношението ще бъде изравнено с това за останалите работещи – 60 процента за осигурителя и 40 процента за осигуреното лице.

„Трябва ясно да се знае, че тези промени ще бъдат компенсирани чрез възнагражденията, така че да се запази достигнатият нетен доход на служителите“, подчерта Донев.

►Няма замразяване на минималната заплата

Министърът отхвърли твърденията, че правителството планира замразяване на минималната работна заплата за три години. „Това е напълно невярно. Създаваме механизъм, по който ще бъде определен новият размер на минималната работна заплата за 2027 година“, заяви той.

►Ограничаване на възнагражденията в публичния сектор

Според Донев част от възнагражденията в публичния сектор ще бъдат преразгледани. Сред мерките е ограничаване на разходите за така наречените изборни длъжности, чиито възнаграждения се индексират според ръста на средната работна заплата. По думите му това ще доведе до икономии в размер на 564 милиона евро през 2026 година.

Правителството подготвя и ограничения върху възнагражденията на директорите и членовете на управителните органи в държавните предприятия и дружествата с над 50 процента държавно участие. Предвижда се техните заплати да не надвишават възнаграждението на президента.

►Повече средства за образование, здравеопазване и общините

Кабинетът планира допълнителни разходи за здравеопазване, образование и култура. Осигурени са и допълнителни 600 милиона евро за инвестиционната програма на общините. Общият ресурс за общински инициативи е разчетен на 1 милиард и 108 млн. евро.

По отношение на инвестиционната политика Донев съобщи, че капиталовите разходи през тази година ще достигнат 9,36 милиарда евро, а средствата от европейско финансиране ще възлязат на 5,331 милиарда евро, включително проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

►Цел: Дефицит под 3 процента до 2028 година

Според Донев основната цел на управляващите е постепенното намаляване на бюджетния дефицит до под 3% от брутния вътрешен продукт до 2028 година. „С предприетите мерки целим да намалим дефицита от сегашните 7,4 процента до 5,7 още през 2026 година“, заяви той.

По-рано днес премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления , представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 г. Той потвърди, че заложеният в бюджета дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти. „Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%. А защо не и под 3%? Защо не и 2% без нов дълг? Разбира се, че може“, каза премиерът.

Министър-председателят беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Той също така отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация.

С промените в Бюджет 2026 правителството цели да запълни поне част от дупката в хазната.

Редактор: Дарина Методиева