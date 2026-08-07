Непълнолетните могат да работят само при специални условия и след предварително разрешение от Инспекцията по труда. За тях са забранени нощният и извънредният труд, както и тежката физическа работа и дейностите, които могат да застрашат физическото или психическото им развитие, напомнят от ИА „Главна инспекция по труда“.

Работното време на младежите е ограничено до 35 часа седмично при петдневна работна седмица. За този труд те трябва да получават възнаграждение не по-ниско от минималната работна заплата. Непълнолетните имат право и на по-дълъг платен годишен отпуск – най-малко 26 дни.

Законът не позволява те да полагат извънреден труд. Забранена е и работата през нощта, като за ненавършилите 16 години за нощен се счита трудът между 20:00 и 06:00 часа.

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Ограничения има и за характера на работата. Непълнолетните не могат да бъдат наемани за тежък физически труд или за дейности, при които са изложени на физични, химични или биологични фактори, способни да създадат риск за здравето и развитието им.

От началото на 2026 г. Инспекцията по труда е издала 13 409 разрешения за наемане на непълнолетни. Най-много са в Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич. За сравнение, през същия период на миналата година разрешенията са били 14 112.

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В 212 случая работодателите са получили отказ. Причината е, че заявените предварително условия на труд не са отговаряли на специалните изисквания за защита на непълнолетните.

Работодателят трябва да получи разрешението преди младежът да започне работа. За целта в Инспекцията по труда предварително се представят необходимите документи за конкретното работно място. При изрядна документация институцията е организирала процедурата така, че решението да бъде издавано в рамките на два дни, въпреки че законовият срок е седем дни.

Проверките от началото на годината са установили общо 184 нарушения, свързани с труда на непълнолетни. В 72 от случаите младежите са били наети без задължителното разрешение на Инспекцията по труда.

От агенцията подчертават, че наемането на непълнолетен без такова разрешение се счита за престъпление. Затова при всяка проверка инспекторите следят както дали процедурата по назначаване е спазена, така и при какви условия работят младежите.

Установени са и три нарушения на забраната за нощен труд и още осем случая на извънредна работа, каквато законодателството не допуска за непълнолетни служители.