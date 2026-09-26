Японска супер храна се произвежда в старозагорското село Бъдеще. Това е легендарната гъба шейтаке, а въпреки многото трудности биопродуктът се произвежда от младия предприемач Евгени Колев. Той е сред малцината в България, развили и адаптирали технологията за биопроизводство на определяната като „суперхрана“ японска гъба.

„Не се отглежда никак лесно, защото е доста специална технология. Самата инкубация е доста дълга, трябва подбор на дървата. А и физическият труд е доста тежък. Първо дървата се подбират, доколкото може, като срещаме голяма трудност с това. След това инкубацията трае 8 месеца и, ако всичко е минало наред, сме готови за плододаване. Използваме широк температурен щам, който плододава между 10 и 30 градуса. Мицелът е адаптиран към околната среда и метеорологичните условия“, разказва Евгени.

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Наричат шейтаке „суперхрана“, тъй като тя е истинска естествена аптека. „Гъбата съдържа бета-глюкани, има витамин D, витамини от групата B, антиоксиданти и при редовна консумация може да предпазва от вируси и да повишава имунитета. Вкусът ѝ е доста наситен и текстурата ѝ е плътна. Прилича на пилешко месо“, твърди младият предприемач.

Производството на гъбата е изключително трудно, споделя Евгени. И изисква ежедневен труд – от подбора на точните дъбови трупи през обработването им до момента след 8 месеца, когато се събират гъбите. Всичко това се прави от двама души.

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Евгени споделя, че не се бори с големите търговски вериги. Философията на неговото стопанство в село Бъдеще е качеството и индивидуалната среща с клиентите.

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