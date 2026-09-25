Парламентът окончателно прие временно премахване на акциза върху пропан-бутана (LPG, втечнен нефтен газ) и природния газ (метан), използвани като гориво за автомобили. Нулевата ставка ще действа от 1 октомври до 31 декември 2026 г., като целта е да се ограничи поскъпването на горивата за гражданите и бизнеса.

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове преминаха и на двете четения в рамките на едно пленарно заседание. Законопроектът беше внесен на 21 септември от депутатите от „Прогресивна България“ Стефан Белчев, Константин Проданов и Светла Коджабашева.

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На първо четене предложението беше подкрепено от 158 народни представители. „За“ гласуваха депутати от „Прогресивна България“, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Нямаше гласове „против“, а 10 народни представители се въздържаха.

След първото гласуване беше предложено промените да бъдат разгледани незабавно и на второ четене. Парламентът подкрепи предложението и впоследствие окончателно одобри нулевите ставки.

Какво се променя от 1 октомври

За втечнения нефтен газ (LPG), използван като моторно гориво, акцизът става 0 евро за 1000 килограма. За природния газ, предназначен за моторно гориво, ставката ще бъде 0 евро за един гигаджаул. Облекчението е временно и ще важи само през последните три месеца на 2026 г. – от 1 октомври до 31 декември.

Мярката създава предпоставки за намаляване на крайната цена на тези горива или поне за ограничаване на поскъпването им. Реалната промяна на цените за потребителите обаче ще зависи и от останалите компоненти, които ги формират.

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Защо се въвежда нулевият акциз

В мотивите към законопроекта се посочва рязкото поскъпване на енергийните продукти и несигурността на международните пазари вследствие на геополитическата ситуация в Близкия изток. Според вносителите нарушенията във веригите за доставка на нефт, нефтопродукти и природен газ увеличават разходите както на домакинствата, така и на предприятията. Особено засегнати са хората с по-ниски доходи, малкият и средният бизнес и компаниите, при които транспортът и горивата имат голям дял в себестойността на стоките и услугите.

Тъй като акцизът влиза директно в крайната цена на горивата, премахването му за три месеца трябва да намали данъчната тежест върху пропан-бутана и природния газ.

Очакванията са ефектът да бъде пряк за шофьорите на автомобили, използващи тези горива. За бизнеса мярката може да ограничи транспортните и логистичните разходи и съответно натиска за повишаване на цените на други стоки и услуги.

Сред целите на промените са още запазване на конкурентоспособността на предприятията и ограничаване на краткосрочния инфлационен натиск, предизвикан от по-скъпите енергийни продукти.

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Бюджетът ще загуби около 20 млн. евро

Данъчното облекчение ще има и фискален ефект. Според разчетите за трите месеца, през които ще действа нулевата ставка, в държавния бюджет няма да постъпят около 20 млн. евро приходи от акцизи. Именно заради потенциалната загуба на бюджетни приходи, както и заради риска продължителното данъчно облекчение да стимулира по-високо потребление на изкопаеми горива, мярката е ограничена до края на годината. Агенция „Митници“ ще трябва да прилага новите ставки и да контролира дали горивата, за които се използва нулевият акциз, действително са предназначени за съответната употреба.

Редактор: Цветина Петкова