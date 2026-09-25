Срещата между президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Дзинпин показва политическа воля за продължаване на диалога, но конкретните резултати от разговорите тепърва предстои да станат ясни. Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA NEWS Кръстьо Белев от Българо-китайската асоциация за бизнес развитие.

По думите му символиката на срещата е важна, тъй като тя се проведе по време на Лунния фестивал - период, който в китайската традиция е свързан със семейната сплотеност и стремежа към хармония. „В китайските медии провеждането на такава важна среща в подобен момент се тълкува като желание за положително развитие на двустранните отношения“, каза Белев.

Какви са очакванията от срещата между Тръмп и Си Дзинпин

Той обърна внимание и на демонстрираната от американската страна церемониалност при посрещането на Си Дзинпин. Според него зад протокола стои и послание за готовност за разговор, въпреки сериозните противоречия между двете държави.

„Характерно за президента Си е неговата сдържаност“, коментира Белев, като отбеляза, че китайският лидер е запазил спокойствие и по време на демонстрацията на американска военна мощ. По думите му Китай продължава да настоява за „правото на развитие“ и за това страната да бъде третирана като равна водеща световна сила.

Тръмп: Надявам се отношенията с Китай да са по-добри от всякога

Сред конкретните сигнали след срещата е продължаването на търговското примирие между Вашингтон и Пекин. Белев посочи, че удължаването му до януари може да е знак, че преговорите са в напреднал етап, но все още няма окончателни договорености. „Церемонията показва политическа воля за разговор. Конкретните резултати ще станат ясни след преговорите“, каза той.

Белев коментира и развитието на икономическите отношения между България и Китай. По думите му през последните години вече има реални китайски индустриални инвестиции у нас. „Вече има сериозни индустриални китайски предприятия в България“, заяви Белев. Той изрази надежда двустранните икономически отношения да продължат да се развиват и да бъде открита пряка самолетна линия между България и Китай.

Тръмп и Си Дзинпин с пищна вечеря в Белия дом: Има ли пробив в отношенията

„Винаги е по-добре две страни да разговарят, отколкото да водят военни действия“, обобщи Кръстьо Белев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова