Визитата на Доналд Тръмп в Китай е сигнал за подновяване на диалога между двете най-големи икономики в света, но без очаквания за бърз пробив. Това коментира в ефира на NOVA NEWS Кръстьо Белев от Българо-китайската асоциация за бизнес развитие. По думите му срещата е на високо ниво, но тонът, с който е анонсирана от китайска страна, показва по-скоро сдържаност, отколкото ентусиазъм.

По покана на китайския президент Си Дзинпин, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще посети страната в периода 13 до 15 май.

Това е първата среща лице в лице между лидерите на двете страни от над шест месеца, след срещата им в Южна Корея, през 2025 година. Тази визита също така бележи първото посещение на американски президент в Китай от близо девет години.

Белев припомни, че лидерите на САЩ и Китай вече имат история на срещи - както двустранни, така и в рамките на международни форуми. Въпреки това настоящият момент се характеризира с по-ниска точка в отношенията, натрупана от напрежение в сферите на търговията, технологиите и геополитиката.

По думите му търговските отношения между двете страни вече не са на нивата отпреди години. След пика около 2018 г. обменът е намалял, а САЩ са свили дефицита си спрямо Китай. В същото време Пекин успешно компенсира чрез засилено присъствие на други пазари - в Европа, Африка и страните от Югоизточна Азия, като дори отчита рекорден търговски излишък.

Особено внимание Белев обърна на състава на американската делегация, в която влизат водещи фигури от технологичния и индустриалния сектор. Сред тях са имена като Илон Мъск и Тим Кук, както и ръководители на компании, свързани с изкуствения интелект и чип индустрията. Според него това показва ясно, че бизнесът търси достъп до китайския пазар, но същевременно се опасява от нарастващата конкуренция.

„Технологиите са в основата на това съперничество – както в икономиката, така и във военната индустрия“, подчерта експертът. Той даде пример с бързото развитие на китайските технологии, които в някои случаи постигат сходни резултати с по-ниски разходи.

По отношение на геополитиката Белев посочи, че Китай заема по-скоро изчаквателна позиция на фона на конфликтите в света. Според него Пекин има интерес от стабилност, особено предвид зависимостта си от енергийни доставки от Близкия изток. В този контекст напрежението около Ормузкия проток и отношенията между Иран и САЩ също ще бъдат сред важните теми.

Какви са очакванията сред китайското население?

Нагласите сред китайците са смесени - някои споделят, че се надяват тази визита да подобри отношенията между двете страни и да се постигне консенсус по ключови въпроси, като търговията. Други подчертават, че Вашингтон трябва първо да зачете „червените линии“ на Пекин по отношение на Тайван, преди да се премине към съществен диалог по останалите теми.

Жителите на Пекин като цяло гледат с умерен оптимизъм на предстоящите контакти между Китай и САЩ. Според тях по-активният диалог между двете държави може да доведе до по-добри икономически условия, особено за бизнеса и износа, както и до по-малко напрежение в отношенията.

Част от хората очакват засилено сътрудничество в ключови сфери като технологии, фармация и търговия, но подчертават, че прекалено високите мита биха навредили и на двете страни. Други обръщат внимание, че теми като Тайван остават чувствителни и изискват ясна позиция от страна на Китай.

Общото настроение е, че по-честите срещи и комуникация между Пекин и Вашингтон могат да намалят недоразуменията и да имат положителен ефект не само върху двете държави, но и върху глобалната икономика.

