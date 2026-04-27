Ролята на Китай като неофициален посредник във войната в Близкия изток привлече вниманието на света. Пекин се стреми да изгради образ на отговорна глобална сила на фона на действията на САЩ, пише "Асошиейтед прес".

Профилът на Китай в международната дипломация се повиши през последните години благодарение на активните усилия на неговите дипломати. Макар дълго време да беше склонен да се въздържа от намеса в конфликти далеч от границите си, страната все пак се превърна в основен играч чрез опити за посредничество от Югоизточна Азия до Европа.

Във войната с Иран Пекин не е официален посредник, но всички страни, включително Вашингтон и Техеран, заявяват, че Китай е изиграл важна роля в опитите за деескалация на конфликта.

Според експерти дипломатическите стратегии на Пекин в различни конфликти са били сходни и са имали смесен успех при повлияване на преговорите. Тези усилия обаче идват в подходящ момент, тъй като действията на САЩ увеличиха геополитическото напрежение.

Войната между Израел и Иран представлява сериозен проблем за Китай

Експерти казват, че във войната с Иран близките икономически и политически връзки на Китай с Техеран го поставят в уникална позиция на влияние, тъй като конфликтът засяга глобалните доставки на енергия, особено в Азия.

Тръмп казва, че Китай е насърчил Иран да преговаря за примирие

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че смята, че Китай е насърчил Иран да преговаря за крехкото примирие, което той по-късно удължи. Дипломати казаха пред "Асошиейтед прес", че Пекин, който е най-големият купувач на санкциониран ирански петрол, е използвал своето влияние, за да подтикне иранците да се върнат на масата за преговори. Пекин не е потвърдил тази информация, вероятно защото не иска да бъде възприеман като част от водена от САЩ рамка за сигурност, каза Яци Ли, изследовател в Училището за международни изследвания „С. Раджаратнам“ към Нанянгския технологичен университет в Сингапур.

Могат ли тесните отношения между Китай и Иран да променят баланса в Близкия изток

След началото на войната, която започна с американско-израелски удари на 28 февруари, китайският външен министър Ван И разговаря със свои колеги, включително от Израел, Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства. До средата на април той е провел 30 телефонни разговора с различни страни относно войната, сочи отчет на неговите обаждания от Министерството на външните работи. Ван също така прие своя колега от близкия съюзник Пакистан, който действа като основен посредник в последните преговори.

Китайският президент Си Дзинпин се обяви против "завръщането на света към закона на джунглата“. Той призова Ормузкият проток да бъде отново отворен.

Китай разчита на ролята си на икономическа сила

Според Джордж Чен, който е партньор в консултантска компания, ролята на Китай в ситуацията с Иран е незаменима. Тъй като е най-големият купувач на ирански петрол, съветите на Пекин имат тежест. Той добави, че Китай е и една от малкото държави, които са показали съчувствие към положението на Иран в ООН.

Освен това програмата за балистични ракети на Иран е изградена с китайска технология, а Китай продава индустриални компоненти с двойна употреба, които могат да се използват за производство на ракети, сочи правителството на САЩ.

Макар Китай да няма толкова непосредствено влияние в активното посредничество, колкото Пакистан или ключови арабски държави от Персийския залив, той заема уникална позиция като основен икономически партньор на много от тези страни.

Тувия Геринг, който е сътрудник в глобалния център за Китай към Atlantic Council, твърди, че Китай е в позиция да предложи икономически стимули, които имат значение за Техеран, особено след края на войната. Това се дължи на факта, че Пекин може да обещае инвестиции във възстановяването и търговско облекчение по начини, които малко други могат. „Той може да бъде един от малкото "актьори", способни да дадат на Техеран както политическа закрила, така и материални стимули да приеме ограничения и да ги спазва“, каза той.

Ролята на Китай като глобален посредник нараства

Една от най-големите дипломатически победи на Китай през последните години дойде през 2023 г., когато той беше сред страните, които помогнаха Саудитска Арабия и Иран да възстановят официалните си отношения. Това беше широко възприето като голям геополитически пробив, който намали риска от пряк и прокси конфликт, каза Мохамад Зулфикар Рахмат, изследовател в Центъра за икономически и правни изследвания в Индонезия. Но Китай избира кога да играе тази роля предпазливо, допълни той, като отбеляза, че Саудитска Арабия и Иран вече са имали съществуващи стимули да възобновят дипломатическите си отношения. „Посредничество на Китай обикновено е опортюнистично и с нисък риск. Това често се случва, когато условията вече са благоприятни за споразумение“, твърди той.

Пекин също беше активен по време на неотдавнашния конфликт между Тайланд и Камбоджа, като беше домакин на множество срещи между тях и участва в първоначални преговори за примирие заедно със САЩ в Малайзия. Когато боевете се възобновиха през декември, Китай и САЩ помогнаха за посредничество при ново примирие.

Пекин също така представи мирни предложения за войната в Украйна и прие украинския външен министър на посещение, въпреки че поддържа това, което нарича „приятелство без граници“ с Русия.

Ролята на Пекин остава внимателно формулирана

Дипломатическите усилия на Китай следват определен модел, като Пекин повтаря призивите си за зачитане на Устава на ООН и националния суверенитет, сочат експерти. Във връзка с войната в Иран Си Дзинпин призова за „спазване на принципите на мирно съвместно съществуване, отстояване на националния суверенитет, спазване на върховенството на международното право и координиране на развитието и сигурността“.

„Много от точките са забележително последователни“, каза професорът по китайска външна политика в Технологичния университет Наньянг Ху Тианг Бун.

Ползите от Пекин в някои глобални конфликти могат да бъдат високи, тъй като светът се опитва да се примири с подхода на администрацията на Тръмп към преговорите, каза Титинан Понгсудхирак, професор по международни отношения в тайландския университет Чулалонгкорн. „Това, което САЩ правят, е дълбоко вредно и всички страдат от него, а Китай демонстрира глобално лидерство и упражнява своята глобална роля, като говори с международната система, основана на правила. Това е неизбежен контраст", допълни той.

Редактор: Цветина Петрова