Певецът Бед Бъни се е срещнал с папа Лъв XIV вчера в Мадрид, предават световните агенции, позовавайки се на съобщение на Ватикана. Срещата е била кратка и се е провела на мадридския стадион "Сантяго Бернабеу" след събитие с участието на папата. Ватиканът заяви, че не се очаква да бъдат публикувани снимки от нея.

Според изявление на Ватикана на срещата на папата с пуерториканската звезда, чийто албум "Debí Tirar Más Fotos" спечели наградата за албум на годината на тазгодишната церемония на наградите "Грами", са присъствали и членове на семейството на изпълнителя, както и други придружаващи го лица. Папата ги е поздравил накратко, преди да напусне стадиона.

Лъв XIV, който по-рано тази година предизвика недоволството на американския президент Доналд Тръмп след критиките си към войната в Иран, е на едноседмична обиколка в Испания. По време на посещението си той предупреди, че ескалиращите конфликти по света са довели човечеството до "дълбока криза".

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Любопитно съвпадение е, че именно предизвикването на гнева на Тръмп е нещо общо между папата и Бед Бъни. Певецът, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, многократно критикува твърдата антиимиграционна политика на Тръмп и подкрепи Камала Харис от Демократическата партия на президентските избори през 2024 година.

През февруари Бед Бъни беше водещ изпълнител на шоуто в почивката на финала на "Супербоул". Тогава Тръмп определи неговото изпълнение като "абсолютно ужасно" и като "обида към величието на Америка".

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Бед Бъни е на турне в Испания, където ще изнесе 10 концерта. Два от тях са в Мадрид. При пристигането си в Испания в събота папата се пошегува, че много млади биха предпочели да видят Бед Бъни вместо него.

Редактор: Ивайла Маринова