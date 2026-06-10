Получен е сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Община Елин Пелин, съобщиха на официалната си Facebook страница от Общината.

От там информират, че от 13:00 до 17:00 ч. днес работата на общинската администрация се преустановява във връзка с извършването на проверка от компетентните органи.

Сигнали за бомби на летището и в болница в София

Миналата седмица на имейлите на училища в Софийска област постъпиха множество сигнали за бомби.

Редактор: Цвета Лазаркова