Снимка: БТА
Администрацията преустановява работа до края на деня
Получен е сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Община Елин Пелин, съобщиха на официалната си Facebook страница от Общината.
От там информират, че от 13:00 до 17:00 ч. днес работата на общинската администрация се преустановява във връзка с извършването на проверка от компетентните органи.
Сигнали за бомби на летището и в болница в София
Миналата седмица на имейлите на училища в Софийска област постъпиха множество сигнали за бомби.Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Иван Ласкин, кореспондент на БТА
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