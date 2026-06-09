Ученичка е задържана след нападение - вероятно с нож, в училище в английския град Манчестър.

„Според информацията на този етап нараняванията на пострадалите не са сериозни“, съобщиха от полицията.

17-годишно момче намушка трима в училище в Англия (СНИМКИ)

След инцидента училището „Ко-оп Академи“ било поставено под блокада, а районът - изпълнен с полицейски автомобили и хеликоптери, съобщава вестник „Манчестър Ивнинг Нюз“. „Спешните служби остават на място и оказваме съдействие на училището“, заявиха още от полицията, без да потвърдят официално, че става въпрос за нападение с нож.

Британското правителство се опитва да ограничи престъпленията с хладни оръжия сред младежите, както и продажбата на ножове и мачетета, включително чрез интернет. През февруари 13-годишно момче беше арестувано и обвинено във връзка с предполагаемо нападение с нож срещу две момчета в училище в Лондон.

Редактор: Дарина Методиева