17-годишно момче е било арестувано за опит за убийство на трима души. Те са ранени при нападение с нож в училище в Северна Англия.

Подаден е сигнал за нападение в колежа Birley Community College в Шефийлд, съобщиха от полицията в Южен Йоркшир.

THREE PEOPLE INJURED IN SHEFFIELD SCHOOL STABBING



A 17 year old boy has been arrested on suspicion of ATTEMPTED MURDER



Officers were called to Birley Community College on Birley Lane at 8.50am this morning after reports of an incident involving a sharp object.#BrokenBritain pic.twitter.com/zlmxpjeSya — James Goddard (@JamesPGoddard90) May 1, 2024

Двама възрастни и дете са били прегледани на място, след като са получили леки наранявания, се казва в изявление на полицията.

Parents are picking their children up from Birley Community College following a serious incident involving a sharp object this morning.



It’s been closed for the day after 3 people were injured here earlier.



A 17 y/o boy’s been arrested on suspicion of attempted murder: pic.twitter.com/NIw6cwsrAZ — Hits Radio News | South Yorkshire (@HitsSYorksNews) May 1, 2024

#UnitedKingdom ➡️ Birley Community College: A student and two adults were believed to have been stabbed with a "sharp object" amid the horror. https://t.co/nnqxnn5cjp — BreakinNewz (@BreakinNewz01) May 1, 2024