След поредица от случаи на насилие срещу таксиметрови шофьори в Пловдив, Перник и други градове браншът настоява за спешни законодателни промени и по-тежки наказания за извършителите. От Националния таксиметров синдикат искат професията да бъде третирана като защитена, подобно на тази на учители и медицински специалисти.

Таксиметровият шофьор Венцислав Цветков разказа за нападението над него в Перник, при което е пострадал тежко. Клиенти поискали от него да им купи енергийна напитка. След като отказал, го нападнали.

Поредица от нападения над таксиметрови шофьори, от бранша искат професията да стане защитена

По думите му агресията е възникнала заради дребен конфликт, който бързо ескалирал.

Представители на таксиметровия сектор подчертаха, че насилието срещу шофьори не е изолиран случай, а системен проблем. „Това не може да продължава. Искаме нормална европейска държава и нормални условия за работа“, заяви шофьор.

От бранша настояват и за конкретни мерки за сигурност, включително поставяне на камери и паник бутони в автомобилите.

Според Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат през последната седмица са регистрирани няколко отделни инцидента с водачи в различни части на страната.

„Имаше нападение и бягство след неплащане на сметка, имаше инцидент в Перник и още един - в Пловдив“, посочи той в ефира на „Твоят ден“.

По думите му браншът разглежда тези случаи като нападения на работното място и настоява за промяна в подхода на правораздаването. „От години имаме проблем с правосъдието в тази област. Делата се точат с години“, коментира Цветков.

Красимир Цветков: Ако не бъдат чути исканията на таксиметровите шофьори, ще последва нов протест

От синдиката настояват за промени, които да ограничат възможността за споразумения между извършители и прокуратура, ако това води до по-леки наказания.

Според Цветков е необходимо и ускоряване на съдебните производства и максимални присъди.