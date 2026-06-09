Международното летище „Имам Хомейни“ в Техеран отново приема полети, като вече са кацнали и първите самолети с хадж-поклонници от Саудитска Арабия, съобщиха ирански информационни агенции.

„Заместник-директорът по експлоатацията на летището към компанията „Имам Хомейни“ обяви възобновяването на полетите до летището, както и на полетите с поклонници“, предаде агенция „Мехр“.

За пръв път от началото на войната: Възобновиха международните полети в Техеран

На 7 юни международното летище преустанови всички пристигащи полети след ракетните удари на Иран срещу Израел. Впоследствие Израел отговори със свои атаки.

Това е поредното временно затваряне на летището, което е едно от двете, обслужващи иранската столица. Аеропортът беше отворен отново едва през април, след като остана затворен в продължение на няколко седмици заради ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Редактор: Цветина Петкова