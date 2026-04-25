Международните полети бяха възобновени от летището в Техеран за първи път от началото на конфликта, избухнал преди около два месеца след удари на САЩ и Израел.

Първите излетели самолети от летище „Имам Хомейни“ са били с дестинации Истанбул, Маскат и саудитския град Медина, който остава ключова спирка за поклонници, пътуващи за хадж - ежегодното мюсюлманско поклонение в Мека.

Иран затвори въздушното си пространство за гражданска авиация след началото на ударите на 28 февруари. В последвалата ескалация Техеран нанесе удари по държави от Персийския залив, съюзници на САЩ, което доведе до сериозни смущения в международния въздушен трафик и засегна основни авиационни центрове като Дубай и Абу Даби. Редица западни авиокомпании бяха принудени да пренасочват полетите си по дълги обходни маршрути.

Поетапното възстановяване на полетите става възможно след влязло в сила примирие на 8 април, постигнато с посредничеството на Пакистан.

По-рано тази седмица иранските авиационни власти разрешиха летището в Машхад да приема международни полети с цел да се облекчи натоварването на столичното летище.

Въпреки възобновяването на част от трафика, европейските авиокомпании продължават да избягват иранското въздушно пространство, позовавайки се на оставащото напрежение в региона и рисковете за гражданската авиация.

