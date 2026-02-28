Редица авиокомпании анулират полетите си до и от страни в Близкия изток. Сред тях е и "България Еър".

Националният ни превозвач съобщи на интернет страницата си, че поради извънредната ситуация в Близкия Изток е получено официално съобщение от летищните власти в Израел и всички полети на авиокомпанията до и от Тел Авив са анулирани до 2 март включително. Пътниците ще бъдат своевременно информирани.

Израел нанесе удари, а САЩ стартираха военна операция срещу Иран (ОБНОВЯВА СЕ)

По-рано "Уиз еър" съобщи , че във връзка с ескалацията на ситуацията със сигурността в Иран, преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман. Мярката влиза в сила незабавно и ще продължи до 7 март включително.

Турският национален авиопревозвач "Търкиш еърлайнс" ("Turkish Airlines") обяви, че спира полетите си до Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Йордания до 2 март, след като някои от страните в Близкия изток затвориха въздушното си пространство.

Германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) също обяви, че преустановява всички полети до и от Тел Авив, Бейрут, Аман, Ербил и Техеран до 8 март. Полетите ѝ до и от Дубай и Абу Даби този уикенд също са отменени, съобщиха световните агенции.

По-малкият превозвач "СУИС" (SWISS), част от групата на "Луфтханза", спира полетите си от и до Тел Авив до 7 март, като са засегнати общо 14 полета, съобщиха от компанията.

"Предвид затварянето на няколко въздушни пространства във връзка с настоящата ситуация, ние също така решихме да отменим полетите, планирани за днес и утре между Цюрих и Дубай", добавиха от "СУИС".

"Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM) също отмени полетите до и от Тел Авив и Бейрут, насрочени за събота. Нидерланската авиокомпания "Ка Ел Ем" (KLM), част от групата, отмени полета от Амстердам до Тел Авив за събота, като възнамерява да спре да изпълнява този маршрут.

Британската авиокомпания "Върджин Атлантик Еъруейс" (Virgin Atlantic Airways) заяви, че временно ще избягва иракското въздушно пространство, което ще доведе до някои пренасочвания и отмяна на един от полетите ѝ днес.

Друг британски превозвач - "Бритиш еъруейз" (British Airways) отмени полетите си до Тел Авив и Бахрейн до вторник, 3 март, както и днешен полет до Аман, Йордания.

"Норуиджън Ер" (Norwegian Air) спря полетите си до и от Дубай до 4 март включително, казаха от компанията за Франс прес. "Безопасността е наш абсолютен приоритет", каза пред агенцията Шарлот Холмберг, директор по комуникациите в компанията, като добави, че около сто пътници ще бъдат засегнати от отмяната на полетите.

Алжирските авиолинии "Ер Алжери" (Air Algerie) също съобщи, че анулира полетите за днес до Аман, Дубай и Доха, съобщиха алжирските медии.

Отменен е и днешен полет на японския превозвач "Джапан Еърлайнс" (Japan Airlines) от Токио до Доха, както и обратен полет на 1 март, съобщи Никей.

Авиокомпания "Еър Индия" (Air India), собственост на конгломерата "Тата груп" (Tata Group), обяви че спира всичките си полети към Близкия Изток след ударите срещу Иран. "Поради ситуацията в Близкия изток всички полети на "Еър Индия" до всички дестинации в Близкия изток биват преустановени", обяви компанията в съобщение в X.

Във връзка с ударите срещу Иран руският авиационен регулатор "Росавиация" обяви в изявление, че всички търговски полети от Русия до Иран и Израел са спрени "до второ нареждане", предаде ТАСС.

Поради затварянето на въздушното пространство на Катар, Ирак, Кувейт, Бахрейн и частичното затваряне на въздушното пространство на Обединените арабски емирства, "Росавиация" е инструктирала руските авиокомпании да използват "алтернативни маршрути" през трети страни, за да изпълняват полетите си до Персийския залив.

Тази сутрин Израел затвори въздушното си пространство за граждански полети, обяви министърът на транспорта Мири Регев след началото на ударите срещу Иран.

"Поради развитието на ситуацията в областта на сигурността Министерството на транспорта нареди на директора на Гражданската авиационна администрация да затвори въздушното пространство на Израел за граждански полети", заяви министърът в съобщение.

По-рано днес от сирийския орган за гражданска авиация заявиха, че затварят въздушното пространство в Южна Сирия, в близост до границата с Израел, за 12 часа.

"Въздушните южни коридори ще бъдат затворени (...) от събота 12:00 часа местно време (11:00 ч. бълг. време) в продължение на дванадесет часа", пише в съобщение на сирийския орган.

Данни на уебсайта за проследяване на въздушния трафик "ФлайтРадар 24" (FlightRadar24) сочат, че днес не се извършват полети над въздушното пространство над Иран и Ирак.

Редактор: Ина Григорова