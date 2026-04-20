Авиационните власти на Катар обявиха, че започват поетапно да разрешават кацания на чуждестранни авиокомпании на основното летище в страната. Това се случва за първи път от началото на военния конфликт в региона.

В официално съобщение на Гражданската авиационна администрация на Катар се посочва, че е издадено известие до пилотите за постепенно възобновяване на международните полети през Международно летище „Хамад“.

Редица авиокомпании анулират полетите си до и от страни в Близкия изток

Решението идва на фона на обявеното на 8 април примирие между САЩ и Иран, което временно намали напрежението след военната ескалация, започнала с удари срещу Иран в края на февруари.

Катар затвори въздушното си пространство след ответните действия на Техеран, включващи атаки с дронове и ракети в региона на Персийския залив. На 7 март страната частично възобнови въздушния трафик, но само за полети на националния превозвач Qatar Airways.

От авиационните власти подчертават, че решението за разширяване на достъпа за чуждестранни авиокомпании е взето след внимателна оценка на ситуацията, като безопасността и сигурността остават водещ приоритет.

