Първа оставка в британския кабинет. Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг подаде оставка днес и ще предизвика премиера сър Киър Стармър за лидерския пост в партията.

В писмо до министър-председателя Стрийтинг заявява, че е загубил доверие в неговото лидерство. По думите му, в момента страната се нуждае от визия, а вместо това е във вакуум.

„Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори и че депутатите от Лейбъристката партия и синдикатите, свързани с нея, искат дебатът за това какво следва да бъде сблъсък на идеи, а не на личности или дребни вътрешнопартийни борби“, написа Стрийтинг в писмо, публикувано в социалната мрежа X.

„Този дебат трябва да бъде широк и в него трябва да участват възможно най-силните кандидати. Подкрепям този подход и се надявам, че ще съдействате за това“, добави той.

