Снимка: БТА/АП
-
Няма опасност водната криза от миналото лято да се повтори, увери екоминистърът
-
Битка за политическо оцеляване: Ще успее ли Киър Стармър да запази поста си
-
Ще успеят ли управляващите да изпълнят приоритетите си
-
Явор Гечев: Мерките не ограничават цените, а изчистват пазарните изкривявания
-
Ивайло Шотев: Мерките за овладяване на цените са с добро намерение, но с грешен подход
-
Иван Христанов: Административно не се овладяват цени в условията на свободен пазар
Той заяви, че е загубил доверие в лидерството на премиера Киър Стармър
Първа оставка в британския кабинет. Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг подаде оставка днес и ще предизвика премиера сър Киър Стармър за лидерския пост в партията.
В писмо до министър-председателя Стрийтинг заявява, че е загубил доверие в неговото лидерство. По думите му, в момента страната се нуждае от визия, а вместо това е във вакуум.
„Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори и че депутатите от Лейбъристката партия и синдикатите, свързани с нея, искат дебатът за това какво следва да бъде сблъсък на идеи, а не на личности или дребни вътрешнопартийни борби“, написа Стрийтинг в писмо, публикувано в социалната мрежа X.
Британският здравен министър се готви да оспори лидерството на Киър Стармър
„Този дебат трябва да бъде широк и в него трябва да участват възможно най-силните кандидати. Подкрепям този подход и се надявам, че ще съдействате за това“, добави той.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни