Вицепрезидентът Джей Ди Ванс не беше единственият съюзник, чиято подкрепа за министър-председателя Виктор Орбан се оказа безрезултатна. В седмиците преди г-н Орбан да загуби властта след разгромна загуба на изборите в неделя, колебаещият се унгарски популист беше подкрепян по време на предизборната кампания и от крайнодесни лидери от Франция, Италия, Белгия и Нидерландия.

Сега тези политици трябва да се примирят с болезнената загуба на човек, който беше едновременно лидер за подражание, интелектуален кръстник и в някои случаи финансист от разстояние. Уроците, които те ще си вземат от неговата загуба, ще предскажат дали популистката, крайнодясна вълна ще продължи да се разпростира из Европа.

Съкрушителна загуба на Виктор Орбан, опозиционната "Тиса" на Петер Мадяр печели изборите в Унгария

С крайнодесни партии във Франция, Великобритания и Германия, които са на крачка от властта, Унгария предлага пътна карта за това как популистките движения могат да се отклонят от пътя, казва Жан-Ив Камю, експерт по крайната десница във фондация „Жан Жорес“, лявоориентиран мозъчен тръст в Париж.

Орбан, казва той, беше свален след 16 години на власт от избиратели, изморени от корупцията в правителството му, незаинтересоваността към икономиката и непрестанните битки с Европейския съюз. Близостта му с президента Тръмп, олицетворена от посещението на вицепрезидента Джей Ди Ванс не помогна с нищо и може би допринесе за обратната реакция поради непопулярността на американско-израелската война срещу Иран и последвалият скок в цените на енергията.

По последната точка има признаци, че лидерите вземат този урок присърце. Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони, чиито крайнодесни убеждения и усърдни опити да спечели благоразположението на американския президент ѝ донесоха репутацията на „шепот Тръмпов“, открито се разграничи от него, като определи критиките му към папа Лъв XIV във връзка с войната като „неприемливи“.

Папата призова за прекратяване на войната и остро разкритикува „илюзиите за всемогъщество“ на лидерите

Мелони също се дистанцира и по въпроса за войната. Тя се присъедини към по-центристки европейски лидери, като френския президент Еманюел Макрон и британския министър-председател Киър Стармър по отношение на използването на американски военни самолети и европейски въздушни бази като трамплин за нападателните удари срещу Иран.

Снимка: АП

Найджъл Фарадж, лидерът на крайната дясна партия във Великобритания „Reform UK“, агитираше за Тръмп по време на трите му президентски кампании и беше редовен посетител в имението му Мар-а-Лаго, щата Флорида, надявайки се на подкрепа в замяна.

Когато стана ясно колко непопулярен е станал американският държавен глава във Великобритания, г-н Фарадж премина, по негови собствени думи, от близък приятел към случаен познат. „Случайно го познавам“, каза той пред „Файненшъл таймс“ тази седмица, „но това е само между другото“.

Въпреки това анализаторите смятат, че в други аспекти крайнодесните партии в Европа остават уязвими към същите провали, които доведоха до падането на партията „Фидес“ на г-н Орбан.

Урсула фон дер Лайен: Унгария избра Европа

Заместникът на Найджъл Фарадж, Ричард Тайс, наскоро беше обвинен, че неговата компания за недвижими имоти не е плащала дължимите данъци (Тайс по-късно заяви, че спорът се отнася до „технически детайл“). Бивш лидер на партията „Reform UK“ в Уелс беше осъден на затвор миналата година за приемане на подкуп в замяна на изявления в полза на Русия, докато е бил член на Европейския парламент.

„Фарадж трябва да бъде много внимателен по отношение на корупцията“, каза Тим Бейл, професор по политика в Лондонския университет „Куин Мери“, който следи развитието на десницата. „Това е нещо като Ахилесова пета за него.“

Снимка: АП

Във Франция лидерът на крайнодясната „Национален сбор“ Марин льо Пен обжалва присъда за присвояване на средства от Европейския парламент за финансиране на дейността на партията ѝ. Ако обжалването ѝ не успее, тя няма да може да се кандидатира за президент на Франция догодина. Очаква се нейният протеже Жордан Бардела да се кандидатира на нейно място.

„Бих искал моята страна да си извлече поука от това и да промени поведението си“, казва Камю за Националното събрание. „Но се опасявам, че те са неспособни да го направят. Липсва им въображение.“

За Марин Льо Пен поражението на Виктор Орбан я лишава не само от лоялен съюзник, но и от потенциален източник на финансиране. През 2022 г., в момент, когато президентската кампания на Льо Пен е в затруднено финансово положение, тя получава заем от 10,7 милиона евро (12,5 милиона долара) от унгарска банка, частично притежавана от приятел на Орбан. Последният я подкрепи след осъждането ѝ, а двамата се хванаха под ръка преди поражението му на събитие, обявено като митинг на „Патриотите на Европа“.

Произнасят присъдата срещу Марин Льо Пен на 7 юли

Представяйки Орбан като „визионер и пионер“, Льо Пен заяви, че победата му ще даде начало на поредица от победи за крайнодесните партии във Франция, Испания, Италия и Полша. Това би довело до дългоочакваната цел на крайната десница: ефективно мнозинство сред членовете на Европейския съюз, което да сложи край на това, което Льо Пен счита за разрушителната намеса на Брюксел.

След поражението на г-н Орбан, Националният сбор е изправен пред нарастващ контрол по отношение на това, което критиците наричат липса на надежден икономически план – още една слабост, която споделя с унгарската партия Фидес. В момент, в който войната в Иран влошава кризата с цените на живота, икономистите се съмняват, че партията разполага с инструментите да се справи с ниската производителност и огромния дефицит на Франция.

Снимка: АП

„Това, по същество, е ежедневие за избирателите“, заяви Паскал Периньо, експерт по крайнодясната идеология в парижкия университет „Sciences Po“. „Те виждат, че обещанията на популистите са се оказали празни думи – Тръмп се проваля в борбата си срещу инфлацията, Орбан се е провалил в борбата си срещу инфлацията, а утре „Националният фронт“ също ще се провали в борбата срещу инфлацията.“

Бардела и Льо Пен се опитаха да позиционират партията като по-благоприятна за бизнеса. Преди броени дни на частна вечеря в Париж тя се срещна с шефове на корпорации. Година преди президентските избори Льо Пен и Бардела все още водят пред всички свои съперници в социологическите проучвания.

Проучване: Крайнодесният Жордан Бардела би спечелил президентските избори във Франция

Победата на крайната десница обаче не изглежда предопределена. Скорошно проучване, в което Бардела се изправи срещу водещия кандидат от център-дясно Едуар Филип, показа, че г-н Филип води с 52% срещу 48% – за първи път от няколко месеца насам г-н Бардела не е фаворит.

„Те загубиха нещо наистина важно“, казва Бен Ансел, професор по сравнителни демократични институции в Оксфордския университет. „Те загубиха усещането за неизбежност.“

И все пак отбелязва Ансел, във Франция, Германия и други страни крайнодесните партии все още запазват едно очевидно предимство: те са бунтовници, които се изправят срещу укрепени политически интереси – същата динамика, която позволи на унгарския претендент Петер Магяр да свали г-н Орбан.

От вътрешен човек до политически враг №1: Човекът, който срути крепостта на Орбан

Снимка: АП

Във Франция президентът Макрон е в деветата си година на поста и е най-дълго управлявалият лидер на голяма европейска държава. В Германия канцлерът Фридрих Мерц сглоби познатата и тромава коалиция между своя центристко-дясна Християндемократическа партия (ХДС) и център-левите социалдемократи (ГСДП) — същите две партии, които доминират в германската политика от десетилетия.

Това дава на германската крайнодясна партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) богата мишена за своя кръстоносен поход срещу традиционната политика. Някои анализатори предложиха противоположна гледна точка: макар AfD, подобно на своите десни събратя, да се съюзи с Орбан, партията би могла да използва поражението на дългогодишен управляващ лидер, за да вдъхнови германските избиратели да гласуват за отстраняването на собствените си управляващи. За базата на AfD, сред недоволните избиратели в Източна Германия, това дори може да носи ехото на падането на Берлинската стена през 1989 г.

35 години след обединението: Германия все още е разделена между Изтока и Запада

„Те ще се хванат за всякаква история, която им е удобна“, каза Констанце Стелценмюлер, директор на Центъра за САЩ и Европа в Института „Брукингс” във Вашингтон. „Ако се наложи, ще се хванат за идеята, че са последните мохикани.“

Редактор: Кирил Нинов