Френската социологическа агенция Odoxa за първи път прогнозира, че 30-годишният лидер на крайната десница Жордан Бардела ще спечели следващите президентски избори, насрочени за 2027 г., независимо от това кои ще бъдат неговите опоненти.



Настоящият председател на крайната десница Национален фронт (RN) и наследник на дългогодишната лидерка Марин льо Пен ще събере повече гласове от всеки друг, ако президентските избори се проведат тази седмица, сочи проучването на Odoxa , проведено сред 1000 души на 19 и 20 ноември. В зависимост от опонентите си в първия тур, той би получил 35% или 36% от гласовете, като би спечелил срещу всички останали кандидати, които биха се класирали за втория тур. „За съжаление на Жордан Бардела и неговите поддръжници, но за щастие на всички останали, това, че си фаворит в президентските избори месеци преди тяхното провеждане, не е гаранция за успех“, се казва в анализа на Odoxa, публикуван заедно с резултатите от проучването.

В миналото Марин льо Пен и баща ѝ Жан-Мари льо Пен се сблъскаха с широки политически коалиции, които ги победиха три пъти във втория тур на президентските избори. 57-годишната Марин льо Пен беше лишена от правото да заема публична длъжност за пет години, след като през март съдът я призна за виновна, заедно с някои членове на партията ѝ, за злоупотреба с финансови средства. Тя обжалва решението.