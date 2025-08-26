Френските опозиционни партии заявиха, че няма да подкрепят премиера Франсоа Байру, след като той поиска вот на доверие на 8 септември относно плановете за големи бюджетни съкращения.

Байру, който ръководи правителство на малцинството от миналия декември, свика гласуването в понеделник, предупреждавайки, че Франция е изправена пред „тревожен и следователно решителен момент“. „Да, рисковано е, но още по-рисковано е да не се прави нищо“, каза той, предвид нарастващия бюджетен дефицит на Франция.

От "Национален сбор" отдясно до социалистите, зелените и „Непокорна Франция“ отляво, опозиционните партии заявиха, че ще гласуват против него. Байру нарочи гласуването два дни преди да бъдат свикани протести в цяла Франция, за да „блокират всичко“.

Движението Bloquons tout, което започна в социалните медии, но оттогава беше подкрепено от синдикатите и крайната левица, се появи, след като Байру обяви през юли планове за почти 44 милиарда евро бюджетни съкращения. В реакция на новината за вота, френският индекс CAC-40 падна с 1,59% в понеделник, а след това с още 2% във вторник сутринта.

Министърът на финансите Ерик Ломбард заяви във вторник, че „колективно трябва да намерим начин да подготвим бюджет за възстановяване за 2026 г.“.

Бюджетният дефицит от миналата година достигна 5,8% от икономическия продукт (БВП) на Франция, а Байру заяви, че Франция е в опасност и парламентът ще бъде помолен „да избере пътя, който ни позволява да се измъкнем от това проклятие на задлъжнялост“.

Байру беше назначен за министър-председател от президента Еманюел Макрон, след като правителството на Мишел Барние се разпадна при вот на доверие относно съкращенията на разходите миналия декември. Перспективите за Байру и неговото крехко правителство изглеждат мрачни, защото те нямат достатъчна подкрепа в парламента.

Лидерите на крайнодясната партия „Национален сбор“ веднага заявиха ясно, че няма да гласуват за него. Неговият председател, Жордан Бардела, заяви, че Байру е обявил „края на своето правителство“, а лидерът Марин льо Пен каза, че само разпускането на парламента ще позволи на Франция да избере съдбата си.

