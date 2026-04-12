Председателят на Европейската комисия приветства внушителната изборна победа на унгарската опозиционна партия "Тиса"

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства внушителната изборна победа на унгарската опозиционна партия "Тиса", предаде Ройтерс.

"Сърцето на Европа бие по-силно тази вечер в Унгария", написа тя в Екс. "Унгария избра Европа. Страната се върна на европейския път. Сега Съюзът ще стане по-силен.

Редактор: Иван Петров

