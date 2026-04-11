Папа Лъв XIV призова с категорични думи за прекратяване на военните действия на фона на водените преговори между САЩ и Иран и нестабилното примирие във войната в Иран, предадоха ДПА и „Асошиейтед прес“.

„Стига с демонстрациите на сила. Стига с войната. Истинската сила се проявява в служенето на живота“, заяви папата. Той призова за подкрепа за „милионите и милиардите мъже и жени, млади и стари, които днес избират да вярват в мира, да се грижат за раните и да поправят щетите, оставени от лудостта на войната“.

Започнаха мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад

„Нищо не може да ни обрече на предопределена съдба, дори в този свят, където сякаш никога няма достатъчно гробове, защото хората продължават да се разпъват един друг и да унищожават живота, без да се съобразяват с правосъдието и милосърдието“, добави той.

По време на молитвено бдение за мир във Ватикана папата разкритикува „илюзиите за всемогъщество, които стават все по-непредсказуеми и агресивни около нас“.

Католическата църква ще продължи да призовава за мир, „дори когато отхвърлянето на логиката на войната може да доведе до недоразумения и презрение“, и ще насърчава „послушание към Бога, а не към каквато и да е човешка власт“, посочи Лъв XIV.

Той отправи критики срещу използването на религията за оправдаване на насилието и осъди стремежа към власт, свързан с насилие. Папата призова световните лидери да седнат на „масата за диалог и посредничество“, „а не на масата, където се планира превъоръжаване и се вземат решения за смъртоносни действия“.

