В неделя унгарските избиратели свалиха дългогодишния премиер Виктор Орбан след 16 години на власт, отхвърляйки авторитарните политики и глобалното крайнодясно движение, които той въплъщаваше, в полза на проевропейски претендент. Това беше сензационен резултат от изборите с глобални последици, пише в анализ на "Асошиейтед прес".

Победителят на изборите Петер Мадяр, бивш лоялист на Орбан, който водеше кампания срещу корупцията и по ежедневни въпроси като здравеопазването и обществения транспорт, обеща да възстанови отношенията на Унгария с Европейския съюз и НАТО – връзки, които се разпаднаха при управлението на Орбан. Европейските лидери поздравиха Мадяр.

Болезнено признание и призив за помирение

Това е огромен удар за Орбан, близък съюзник както на президента на САЩ Доналд Тръмп, така и на руския президент Владимир Путин. Орбан призна поражението си, като го нарече „болезнен“ резултат.

„Поздравих победилата партия“, каза Орбан на последователите си. „Ще служим на унгарската нация и родината си в опозиция“, каза той.

„Благодаря ти, Унгария!“, публикува Мадяр в X, докато хиляди негови поддръжници се тълпяха по бреговете на Дунав в Будапеща, скандирайки „Успяхме! Успяхме!“

Орбан, най-дългогодишният лидер на ЕС и един от най-големите му антагонисти, е извървял дълъг път от ранните си дни като либерален, антисъветски бунтар до руско-приятелски настроен националист, на когото днес се възхищава световната крайна десница.

Избирателната активност достигна 77,8%, според Националната избирателна комисия - рекордна в посткомунистическата история на Унгария.

Партиите както на Орбан, така и на Мадяр заявиха, че са получили сигнали за нарушения на изборите, което предполага, че някои резултати може да бъдат оспорени и от двете страни.

„Моля нашите поддръжници и всички унгарци: Нека останем мирни, весели и ако резултатите потвърдят очакванията ни, нека организираме голям унгарски карнавал“, каза Мадяр.

Марк Раднай, вицепрезидент на „Тиса“, също призова за помирение след напрегнатата кампания. „Не можем да бъдем врагове един на друг. Протегнете ръка, прегърнете съседите си, роднините си. Днес е денят на обединението.“

Избор между Изтока и Запада

ЕС ще чака да види какво ще направи Унгария по отношение на Украйна. Орбан многократно е осуетявал усилията на ЕС да подкрепи Украйна във войната ѝ срещу пълномащабната инвазия на Русия, като същевременно е развивал тесни връзки с Путин и е отказвал да сложи край на зависимостта на Унгария от руския внос на енергия.

Последни разкрития показват, че висш член на правителството на Орбан често е споделял съдържанието на дискусиите на ЕС с Москва, повдигайки обвинения, че Унгария действа от името на Русия в рамките на блока, предаде АП.

Орбан е играл изключително важна роля в крайнодясната популистка политика по целия свят, пише още "Асошиейтед прес".

Членовете на движението на Тръмп „Make America Great Again“ са сред онези, които виждат правителството на Орбан и неговата политическа партия ФИДЕС като блестящи примери за консервативна, антиглобалистка политика в действие, докато той е критикуван от защитниците на либералната демокрация и върховенството на закона.

Пускайки бюлетината си в Будапеща, 21-годишният Марсел Мерингер заяви, че гласува „предимно, за да може Унгария най-накрая да бъде така наречена европейска държава и за да могат младите хора, и всъщност всички, да изпълнят основния си граждански дълг да обединят тази нация малко и да разрушат тези граници, породени от омраза“.

Обтегнати отношения с ЕС

По време на 16-те си години като министър-председател Орбан предприе сурови репресии срещу правата на малцинствата и медийните свободи, подкопа много от унгарските институции и беше обвинен в източване на големи суми пари в хазната на съюзническия си бизнес елит - твърдение, което той отрича.

Той също така силно обтегна отношенията на Унгария с ЕС. Въпреки че Унгария е една от по-малките страни от ЕС с население от 9,5 милиона, Орбан многократно е използвал ветото си, за да блокира решения, които изискват единодушие.

Съвсем наскоро той блокира заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро (104 милиарда долара), което накара партньорите му да го обвинят в отвличане на критичната помощ.

Претендентът на Орбан - вътрешен човек

45-годишният Мадяр бързо се издигна до най-сериозния претендент на Орбан. Бивш вътрешен човек във ФИДЕС на Орбан, Мадяр се отдели от партията през 2024 г. и бързо сформира „Тиса“. Оттогава той неуморно обикаляше Унгария, провеждайки митинги в големи и малки населени места в предизборна кампания, в която посещаваше до шест града на ден.

В интервю за „Асошиейтед прес“ по-рано този месец Мадяр заяви, че изборите ще бъдат „референдум“ за това дали Унгария ще продължи движението си към Русия под ръководството на Орбан или може да си върне мястото сред демократичните общества на Европа.

„Тиса“ е член на Европейската народна партия - водещото, центристко-дясно политическо семейство с лидери, управляващи 12 от 27-те държави от ЕС.

Тежка изборна битка и външна намеса

Мадяр се изправи в тежка битка. Контролът на Орбан върху обществените медии в Унгария, които той бе превърнал в рупор на своята партия, и огромните части от частния медиен пазар му даваха предимство в разпространението на посланията му.

Едностранната трансформация на избирателната система на Унгария и манипулирането на нейните 106 избирателни района от ФИДЕС също ще изисква „Тиса“ да спечели приблизително 5% повече гласове от партията на Орбан, за да постигне обикновено мнозинство.

Освен това стотици хиляди етнически унгарци в съседните страни са имали право да гласуват на унгарските избори и традиционно са гласували с огромно мнозинство за партията на Орбан, смята "Асошиейтед прес".

Руските тайни служби са планирали да се намесят и да обърнат изборите в полза на Орбан, според множество медийни съобщения, включително от The Washington Post. Премиерът обаче обвини съседна Украйна, както и съюзниците на Унгария в ЕС, че се опитват да се намесят в гласуването за поставяне на „проукраинско“ правителство.

Подобни обвинения са част от причината мнозина в ЕС да виждат Орбан като опасност за бъдещето на блока.

Но от другата страна на Атлантика, Тръмп и неговото движение MAGA са изцяло за нов мандат на Орбан. Тръмп многократно подкрепяше унгарския лидер, а вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс направи двудневно посещение в Унгария миналата седмица, целящо да помогне на Орбан да стигне до финалната линия.

Краят на една ера и пътят напред

Падането на Виктор Орбан изпраща силен сигнал далеч отвъд границите на Унгария – от Вашингтон до Москва. След близо две десетилетия доминация, най-големият критик на Брюксел бе победен със собствените му оръжия: чрез масова мобилизация и стремеж към национално единство. Унгария направи своя избор между Изтока и Запада, оставяйки наследството на Орбан в историята и поглеждайки към една нова, несигурна, но проевропейска ера.

Краят на това 16-годишно управление не е просто смяна на властта, а тектонично разместване в сърцето на Европа. Докато поддръжниците на „Тиса“ празнуват по бреговете на Дунав, пред Петер Мадяр стои огромното предизвикателство да превърне изборния ентусиазъм в работещо управление и да изведе Унгария от изолацията. Дали Будапеща ще успее бързо да възстанови доверието на Брюксел и да затвори разломите в обществото, предстои да разберем. Едно обаче е сигурно: моделът на „нелибералната демокрация“ получи своя най-сериозен удар там, където се роди.

Редактор: Иван Петров