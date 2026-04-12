Петер Мадяр съобщи преди минути, че Виктор Орбан му е позвънил по телефона и го е поздравил за победата.

„Резултатът от изборите е болезнен, но ясен. Поздравих победилата партия“. Това заяви отиващият си министър-председател на Унгария Виктор Орбан.

Първи частични резултати: „Тиса“ е първа сила в Унгария

Малко след 21:00 ч. Виктор Орбан пристигна в „Балната“ в Будапеща за изборната вечер на ФИДЕС „Какво означава този изборен резултат за съдбата на родината и нацията ни, сега не знаем, времето ще покаже. Но и от опозиция ще служим на страната си“, заяви Орбан.

По думите му задачата пред ФИДЕС вече е ясна. „Тежестта на управлението вече не е на раменете ни, затова сега нашата задача е да укрепим общността си“, каза той.

Орбан подчерта, че 2,5 милиона унгарци са подкрепили партията му и обеща те да не бъдат изоставени. „2,5 милиона унгарци ни подкрепиха. Никога няма да ги изоставим. И нека всеки знае - тук, в тази зала, и в цялата страна - никога, никога, никога няма да се предадем!“, заяви Орбан.

По време на речта му част от присъстващите ръкопляскаха, но премиерът не излезе на подготвената отвън сцена пред симпатизантите, а говори вътре в сградата. В тълпата имаше и хора със сълзи в очите.

