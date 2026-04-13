„Тиса приижда!“ С тези възгласи Петер Мадяр се качи на сцената на площад „Батяни“ в изборната нощ, на фона на парламента, след като вече беше ясно, че „Тиса“ печели изборите, а Виктор Орбан го е поздравил за победата.

Още в началото Мадяр заяви: „Тиса“ и Унгария спечелиха тези избори. Не малко, а много. Много, много. Заедно свалихме системата на Орбан, освободихме Унгария и си върнахме родината.“

Той подчерта, че никоя партия досега не е получавала толкова силен мандат в Унгария и че избирателите са дали на формацията му правото „да изгради работеща родина за всеки унгарец“.

След това той благодари на семейството си, на синовете си, на членовете на партията, на 50 000 доброволци, на активистите и на всички, които са подкрепили „Тиса“.

„Унгария днес написа история!“, заяви той.

Мадяр припомни, че победата е била извоювана в насрещен вятър, защото „държавната партия хвърли в действие целия си апарат, похарчи стотици милиарди за кампания на лъжата и омразата, но днес истината победи лъжата“.

Към избирателите на „Тиса“ той се обърна с думите: „Изпълнихте това, което родината изискваше от вас.“

По думите му преди две години е започнал процес, в който в битката между Давид и Голиат в крайна сметка е победила любовта. Той благодари на всички, че „заедно можем да променим съдбата си“.

„Колко пъти и колко хора ни казваха, че няма смисъл да ходим в провинцията, че трябва да се разберем с официалната опозиция и да правим сделки, защото иначе не можело. Днес обаче се видя, че може“, каза Мадяр, визирайки и предишните опити за опозиционно обединение.

„Нека го кажем ясно: днешният ден е миг на милост“, продължи той и добави: „Нека и тази дата бъде изписана със златни букви в историята на унгарската свобода - не като победа на една партия над друга, а като победа на свободата и истината над потисничеството и лъжата.“

Той подчерта, че този ден е победа за всички, включително и за онези, които не са гласували за „Тиса“.

„Унгария иска да бъде държава, която не е ничий васал, в която всеки може да бъде унгарски гражданин, чиито граждани могат да разчитат на своето правителство, в която всеки има право на качествено здравеопазване и образование, на достойни старини и сигурно детство, и в която никой не е заклеймяван, защото мисли различно, обича различно от мнозинството или вярва в нещо различно от мнозинството“, продължи Мадяр.

Той се обърна специално и към унгарците, които живеят в чужбина, с призив колкото се може повече от тях да се върнат у дома, защото „всеки унгарец е нужен“.

След това продължи с визията си за страната: държава, в която властта се грижи за най-уязвимите, но и за всички унгарци, като същевременно уважава гражданите си.

Редактор: Иван Петров