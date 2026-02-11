Апелативният съд в Париж съобщи, че ще обяви решението си на 7 юли по делото за измама срещу лидера на френската крайна десница Марин Льо Пен - момент, който се очаква да има ключово значение за френския политически живот.

Миналата година съд от по-ниска инстанция наложи на 57-годишната дългогодишна политическа фигура петгодишна забрана за заемане на публични длъжности заради схема с фиктивни работни места в Европейския парламент, което постави под въпрос президентските ѝ амбиции.

Ако апелативният съд потвърди това решение, трикратната кандидатка за президент ще бъде лишена от възможността да участва във вота през 2027 г., който широко се смята за най-добрия ѝ шанс да достигне най-високия държавен пост.

В края на заседанието председателят на съда обяви, че решението ще бъде произнесено на 7 юли в ранния следобед. „Колкото по-скоро, толкова по-добре, така го чувствам“, заяви Льо Пен пред журналисти след изслушването, предаде АФП.

Тя достигна до втория тур на президентските избори през 2017 и 2022 г., като и в двата случая загуби от президента Еманюел Макрон. Той обаче няма право да се кандидатира отново, след като изчерпа максимума от два последователни мандата.

Льо Пен е посочвала, че ще реши дали да се кандидатира за президент след решението по обжалването, като е дала да се разбере, че неин заместник - 30-годишният Жордан Бардела, лидер на партията ѝ „Национален сбор“, може да бъде издигнат като алтернативен кандидат.

Проучване от ноември прогнозира, че ако Бардела се включи в надпреварата, той би спечелил втория тур на изборите през 2027 г., независимо от своя опонент.

Миналата седмица прокурорите поискаха съдът да запази петгодишната забрана за заемане на публични длъжности и да наложи четиригодишна присъда лишаване от свобода, от които три години условно, по делото срещу Льо Пен и други представители на нейната партия „Национален сбор“. В първоначалния процес тя получи четиригодишна присъда, като две от годините бяха условни.

Редактор: Ивета Костадинова