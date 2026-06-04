Важен ден за четвъртокласниците. Днес им предстои външното оценяване по математика.

Обратното броене започва в 10 часа, като изпитът приключва в 11. За този 1 час децата трябва да преминат през 25 задачи и да демонстрират базовите си познания.

Около 55 хиляди ученици в 1700 училища ще премерят знанията си. Крайният срок за обявяване на резултатите на изпита по математика и на този по български език е 15 юни.

55 000 четвъртокласници се явяват на НВО по БЕЛ в сряда

Редактор: Станимира Шикова